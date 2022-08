Już jesienią zobaczymy 13. edycję "Tańca z gwiazdami" na antenie stacji Polsat i wiele wskazuje na to, że będzie ona jedną z najbardziej emocjonujących w historii tanecznego show! Lista osób, które pojawią się w programie robi wrażenie, a teraz do tego grona podobno dołączyła również gwiazda kabaretu "Jurki", Agnieszka Litwin. Sprawdźcie szczegóły. "Taniec z gwiazdami": Agnieszka Litwin z kabaretu "Jurki" wystąpi w programie Emocje wokół 13. edycji "Tańca z gwiazdami" na antenie stacji Polsat nie słabną, a kolejne ujawnione gwiazdy, które wystąpią w tanecznym show jeszcze bardziej podkręcają atmosferę. Przypomnijmy, że oficjalnie potwierdzonymi uczestnikami nadchodzącej edycji programu są Krzysztof Rutkowski, Ilona Krawczyńska, Maja Włoszczowska, Łukasz Płoszajski oraz Jacek Jelonek. Wszyscy również z niecierpliwością czekają na oficjalne potwierdzenie udziału Małgorzaty Rozenek w "Tańcu z gwiazdami" . Jak już bowiem wiadomo, Małgorzata Rozenek rozwiązała kontrakt z TVN i najprawdopodobniej to właśnie w stacji Polsat teraz ją zobaczymy. Gwiazda podobno wynegocjowała pokaźną sumę za udział w show - Małgorzata Rozenek ma podobno otrzymać aż 35 tys. złotych za jeden odcinek "Tańca z gwiazdami" ! Teraz z kolei do mediów trafiło nazwisko kolejnej gwiazdy, która ma wystąpić w nadchodzącej edycji tanecznego show. Jak informuje Fakt, w 13. edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy Agnieszkę Litwin z kabaretu Jurki! Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Zaskakujące gaże gwiazd za udział w 13. edycji! Kwota dla rekordzisty szokuje! Agnieszkę Litwin często możemy oglądać na antenie stacji Polsat. Skecze z jej udziałem bawią widzów do łez, a teraz wszystko wskazuje na to, że będziemy podziwiać również jej taneczne umiejętności. Agnieszka Litwin ma za...