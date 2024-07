Amerykańska marka Avon wprowadza na rynek nowy zapach dla kobiet. Ambasadorką wody toaletowej Infinite Moment została polska gwiazda - Edyta Herbuś.

Reklama

„Każda kobieta chce być kochana i chce, by to uczucie trwało wiecznie. Infinite Moment to zapach zainspirowany uczuciem idealnym, które pozostaje tak samo żywe i oszałamiające jak w dniu pierwszego spotkania. Trudno mu się oprzeć.” – mówi o swoim zapachu Edyta Herbuś, nowa twarz Avon.

Edyta Herbuś jest pierwszą polską Ambasadorką perfum Avon – marki, która w tym roku świętuje 20. rocznicę istnienia w Polsce. Avon od lat współpracuje z wieloma znanymi i lubianymi na całym świecie przedstawicielami świata filmu, muzyki czy modelingu. Od 2007 roku rolę globalnego ambasadora marki pełni światowej sławy aktorka, laureatka Oscara - Reese Witherspoon. Wśród Gwiazd współpracujących z Avon są również wokalistka Fergie, aktorka Courtney Cox i modelka Christy Turlington. Teraz do tego grona dołączyła Edyta.

Jak myślicie, czy Avon podjął dobrą decyzję wybierając Edytę by reklamowała ich najnowszy zapach?

Reklama

jm