Zmarł Janusz Morgenstern, taką smutną wiadomość z samego rana doniósł Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Reżyser zadebiutował filmem "Do widzenia, do jutra" ze Zbigniewem Cybulskim i muzyką Krzysztofa Komedy.

Morgenstern zasłynął głównie serialem "Stawka większa niż życie", który reżyserował w latach 60-tych. Obejrzało go prawie miliard ludzi, gdyż film pokazywany był nawet w Ameryce Południowej.

Przez lata był asystentem Andrzeja Wajdy przy filmie "Popiół i diament" czy "Polski drogi".

Janusz Morgenstern zmarł w wieku 89 lat.



