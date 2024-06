Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca, a tę smutną informację przekazał syn aktora Jonasz Rewiński. Dziennikarz w pięknych słowach pożegnał swojego ojca, choć aktor nie ukrywał, że z rodziną miał bardzo mały kontakt, a synów nie widywał miesiącami.

Reklama

Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. napisał na platformie X Jonasz Rywiński

Jak wyglądał ostatnie lata życia Janusza Rewińskiego, czyli słynnego Siary z "Kilera"? Sam aktor opowiadał o tym w jednym z ostatnich wywiadów.

Tak wyglądały ostatnie lata życia Janusza Rewińskiego

Janusz Rewiński przez długi czas był jednym z najpopularniejszych aktorów w kraju, a jego kultowe role znają wszyscy. Potem przyszedł czas na karierę satyryka, własny program "Ale plama" i ostatecznie aktor był też kandydatem na posła na Sejm I kadencji. W ostatnich latach w życiu aktora wiele się zmieniło i zdecydował się zamieszkać we wsi Nowodwór, koło Mińska Mazowieckiego. W jakiś sposób zmusiła go do tego sytuacja zawodowa, brak kolejnych ról i potrzeba spokoju. Sam Janusz Rewiński mówił wprost, że praca w gospodarstwie uratowała go.

Na swoich 12 hektarach ziemi mam las, stawy rybne, łąki i pastwiska. Hoduję cztery konie, dziesięć owiec, cztery kozy, kury i kaczki. Koszę łąki, suszę siano, wycinam gałęzie, zabezpieczam drewno na zimę. Gdybym od rana do nocy nie zajmował się rolnictwem, do którego sam siebie skazałem, chyba bym zwariował lub stało się coś złego wyznał aktor w jednym z wywiadów.

Choć w przeszłości był duszą towarzystwa, rozbawiał i zachwycał to ostatnie lata skupił się na sobie i pracy w gospodarstwie, stroniąc od ludzi.

Wraz z upływem czasu czuję coraz mniejszą potrzebę kontaktu z ludźmi, znajomymi i nieznajomymi. Nie szukam nowych znajomości, chyba jestem już samotnikiem. Bardzo dobrze się czuję sam powiedział Aktor w rozmowie z Evą Szykowną i Piotrem Zwiefką w programie 'Szykowne rozmowy'

Engelbrecht/AKPA

Prywatnie aktor był mężem aktorki Iwony Biernackiej, a para miała poznać się w teatrze w latach 80. Owocem ich małżeństwa są dwaj synowie: Jonasz i Aleksander. Jonasz Rewiński jest dziennikarze w TVP World, a z kolei Aleksander Rewiński jest śpiewakiem operowym. W wywiadzie z 2023 roku Janusz Rewiński nie ukrywał, że ma mały kontakt z rodziną, a swoich synów nie widuje miesiącami. Aktor wspominał o tym jednak bez żalu:

Zobacz także

W tym wieku na szczęście nie potrzebuję kontaktu z rodziną. Moi synowie mnie nie widzą miesiącami. Im to nie jest potrzebne i ja im nie jestem potrzebny... dodał Janusz Rewiński

Fot Adam Jankowski/REPORTER

Reklama

Dziś Janusza Rewińskiego żegnają nie tylko najbliżsi, ale też inni aktorzy i wierni fani, którzy na zawsze zapamiętają kultowe postacie, w które się wcielał. Rodzinie i bliskim raz jeszcze składamy szczere wyrazy współczucia.