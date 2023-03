Filip Chajzer został zwolniony z pracy w Polskim Radiu! Dziennikarz zamieścił na swoim facebookowym profilu wypowiedzenie, które otrzymał w trakcie urlopu. Filip Chazjer prowadził w Czwórce audycję "Piątek, piąteczek, piątunio". Już kilka dni temu pojawiła się informacja, że dni dziennikarza w stacji mogą być policzone. Niestety, potwierdziła się. Na profilu syna Zygmunta Chajzera powiajł się poruszający wpis. Dziennikarz twierdzi, że dyrekcja stacji szukała pretekstu, by go zwolnić. Kilka tygodni temu na korytarzu Polskiego Radia usłyszałem od kogoś bardzo uprzejmego, żebym uważał bo dyrekcja zleciła załodze donosy na mnie. Szukane były podobno wszystkie możliwości zerwania umowy. I tak oto na urlopie, w uroczej knajpie w Dubrowniku loguję się do WIFI i czytam pismo od Pani dyrektor. 1986/2016... (...) Wszystkich fanów mojej audycji pragnę zapewnić, że fale FM są bardzo szerokie i na bank znajdzie się dla nas miejsce. Niedługo po wpisie dziennikarza, na profilu stacji pojawił się komunikat o zakończeniu współpracy z Filipem Chajzerem. Drodzy słuchacze, byliśmy zmuszeni zakończyć współpracę z Filipem Chajzerem. Nasza decyzja została spowodowana niewywiązywaniem się przez Filipa z umowy. Wszystkich naszych dziennikarzy i współpracowników traktujemy jednakowo. Wszystkich obowiązują te same reguły. Każda audycja to efekt pracy wielu osób – autora, wydawcy, reporterów, realizatora. Ich współpraca, relacje i atmosfera panująca między nimi, wpływają na to co słyszycie na antenie. W naszym przekonaniu nie dało się już dłużej z Filipem tworzyć radia - czytamy na Facebooku Czwórki. Filip Chajzer nie czekał długo z reakcją na ten post. Niemal natychmiast go skomentował. Drogi autorze tego posta, czytając to co napisałeś ogarnia mnie coś między pustym śmiechem a zażenowaniem. Ostatnia audycja nie odbyła się...