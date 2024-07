Nie żyje Colin Vearncombe znany jako "Black". Autor wielkiego hitu "Wonderful life" miał zaledwie 53 lata. Zmarł we wtorek 26 stycznia w skutek obrażeń, poniesionych w wypadku samochodowym z 10 stycznia. Informacja o śmierci muzyka pojawiała się na jego profilu na Facebooku.

Największym przebojem Blacka była piosenka "Wonderful life", która w 1987 roku zdobywała szczyty list przebojów. W stronę rodziny muzyka płyną kondolencję z całego świata. Informacja na Facebooku zakończona jest cytatem z największego przeboju muzyka:

No need to laugh or cry, It’s a wonderful, wonderful life - nie ma co śmiać się czy płakać, to wspaniałe, wspaniałe życie.