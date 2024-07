"Zjawa", Leonardo DiCaprio, a może Jennifer Lawrence? Do kogo powędrują najważniejsze statuetki filmowe - Oscary? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy sondy, w których mogliście zagłosować na swoich ulubieńców i przy okazji sprawdzić, czy te typy pokryją się z opiniami Akademii Filmowej. Do kogo więc powinny powędrować te prestiżowe statuetki Waszym zdaniem? Sprawdźcie!

Oscary 2016 - najlepszy aktor

Tutaj jesteście niemal jednomyślni! Spośród 227 oddanych głosów, aż 74% z Was kibicuje Leonardo DiCaprio za film "Zjawa". Ten wynik nas nie dziwi, bo przecież w końcu cały świat trzyma kciuki za zdolnego Leo. Internauci stworzyli już nawet setki memów, których bohaterem jest aktor. Na drugim miejscu znaleźli się: Matt Damon za "Marsjanina" i Eddie Redmayne, który po raz kolejny pokazał talent. Tym razem w filmie "Dziewczyna z portretu". Jednak daleko im do DiCaprio, bo w naszej sondzie zdobyli po 9% głosów, czyli o 65% mniej niż Leo. Michael Fassbender zdobył 6% Waszego poparcia, a na końcu uplasował się Bryan Cranston (1%).

Oscary 2016 - najlepsza aktorka

Od dłuższego czasu krążą doniesienia, że faworytką do Oscara w tym roku za rolę żeńską jest Brie Larson. Widzowie poznali ją dzięki głównej roli w filmie "The Room", który też ma szansę na statuetkę. W naszej sondzie przyznalibyście nagrodę jednak innej znanej aktorce. I jest nią Jennifer Lawrence, nominowana za rolę w "Joy". Spośród 92 oddanych głosów, aż 34% z Was uznało, że to właśnie ona wypadła najlepiej w swoim najnowszym filmie. Tuż za nią jest Cate Blanchett, która otrzymała 23% Waszych głosów. Brie Larson znalazła się na trzecim miejscu z 21% poparciem, tuż za nią Saoirse Ronan (14%) za film "Brooklyn" . Najmniej głosów otrzymała Charlotte Rampling (5%) za rolę w "45 lat".

Oscary 2016 - najlepsza piosenka

Każdy dobry film ma też świetną muzykę! W tym roku komisja ma bardzo trudny wybór, bo w tej kategorii są nominowane naprawdę świetne utwory. W naszej sondzie numerem jeden jest piosenka Lady Gagi "Til It Happens to You", która została napisana na potrzeby filmu "The Hunting Ground". Spośród 168 osób, aż 33% z Was zagłosowało właśnie na ten kawałek. Tuż za Lady Gagą jest Sam Smith z piosenką "Writing's on the Wall" (30%), którą mogliście usłyszeć w najnowszym filmie o Bondzie. Trzecie miejsce należy do The Weeknd i piosenki "Earned It", która pojawiła się w "50 twarzach Greya". Piosenka "Manta Ray "J. Ralph & Antony z filmu „Ginący świat” zyskała tylko 4% poparcia, a najmniej przypadła Wam do gustu "Simple Song #3" z dzieła "Młodość". 8% z Was odpowiedziało, że żadna piosenka nie jest na tyle wyjątkowa, aby dostać statuetkę.

My trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych! Zachęcamy też do śledzenia relacji na żywo, która pojawi się na Party.pl!

