Charlotte Rampling za rolę w filmie „45 lat”

Najstarsza z nominowanych aktorek, choć kobietom po osiemnastce nie powinno wypominać się wieku ;). Podobnie jak w przypadku Brie Larson to dopiero pierwsza nominacja do Oscara w bogatej karierze Rampling i aż trudno w to uwierzyć. Filmografia aktorki liczy ponad... 120 tytułów, a są wśród nich takie filmy jak „Basen”, czy wyreżyserowany przez Lecha Majewskiego „Młyn i krzyż”. W filmie „45 lat” zagrała Kate Mercer, którą po 45 latach małżeństwa dopadły duchy przeszłości w postaci byłej dziewczyny męża. I zrobiła to tak, że nominacja do Oscara nie była zaskoczeniem dla nikogo.