Siostra Rozalii Mancewicz, Laura Mancewicz, pokazała urocze zdjęcie z synkiem Miss Polonia, Henrykiem, który przyszedł na świat w poniedziałek 25 kwietnia. Fotka małego Henia podbija serca fanów na Instagramie. Ale wcale się nie dziwimy!

Zdjęcie synka Rozalii Mancewicz

Rozalia Mancewicz do tej pory sama nie pokazała zdjęcia swojego synka. Kto by pomyślał, że wyręczy ją siostra, Laura. A to oznacza, że młoda mama już wróciła do domu i czuje się znakomicie. Zdjęcie małego Henia robi furorę na Instagramie - jest naprawdę urocze!

Ojcem synka Rozalii Mancewicz jest Marcin Jaworski. Para wzięła ślub w 2014 roku. Rodzicom serdecznie gratulujemy!

