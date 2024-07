Ania Bałon kilkanaście dni temu zapowiadała szumnie opublikowanie zdjęć, na których pokazuje nową siebie. Trochę czasu potrwało zanim pokazała się światu, ale warto było czekać. Efekty są wręcz zachwycające, bowiem modelka znów wygląda tak samo szczupło jak za czasów programu "Top Model".

Najwyraźniej Bałon wzięła sobie do serca cenne opinie znajomych i fanów, i w końcu na poważnie skupiła się na odchudzaniu. Prawdopodobnie w powrocie do formy pomogła jej również miłość do modela Karola Fijałkowskiego.

Na Facebooka Ania wrzuciła dwa zdjęcia ze wspólnej sesji. On półnagi, ona szczupła. Ładna para?

A tak było rok temu:

