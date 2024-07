W Concept 13 w warszawskim Vitkacu, odbyła się konferencja prasowa programu "Projektanci na start". Będzie to pierwszy w naszym kraju talent show poświęcony modzie. Produkcją programu zajął się FOX Life Polska, dla którego to "Projektanci na start" to pierwsze lokalne przedsięwzięcie.

Na konferencji prasowej zjawiła się między innymi Marcelina Zawadzka, która poprowadzi program. Trzeba podkreślić, że była Miss Polonia zadebiutuje w roli prezenterki telewizyjnej. Miss, podobnie jak przewodnicząca jury programu Aneta Kręglicka na evencie zjawiły się w czarnych spódniczkach. Przy czym, Aneta wyglądała w swojej stylizacji dużo lepiej.

Na koniec zostawiłyśmy Monę Kinal, współzałożycielkę Mostrami.pl, która zapewne jak Kasia Sokołowska po Top Model stanie się wielką celebrytką. Kinal na konferencji pojawiła się w fajnych, skórzanych spodniach, prostym topie i kapeluszu. Wyglądała fajnie, widać, że ma swój styl.

