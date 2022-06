10 czerwca to dla Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana wyjątkowa data. Właśnie tego dnia w 2019 roku gwiazdorskie małżeństwo powitało na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Herynka, o którego oboje bardzo długo się starali. Ciąża Małgorzaty Rozenek była jednym z najpilniej śledzonych wydarzeń w polskim show-biznesie, a kiedy chłopczyk przyszedł na świat, fotoreporterzy nie odstępowali świeżo upieczonych rodziców na krok. Jednak zdjęć i nagrań, które dziś opublikowała Małgorzata Rozenek, nikt z nas nie widział nigdy wcześniej. Jak się okazuje pierwsze urodziny Henia to dla gwiazdy nie tylko ważny dzień do świętowania, ale również czas wyjątkowych wspomnień. O ciąży dowiedziałam się na 5 min przed wejściem do samolotu. Później biegałam po Londynie w euforii, a jak wróciliśmy zrobiliśmy zwykły test, żeby pokazać naszym pannom i Georgusiowi 😂 całą ciąże głównie spałam i jadłam i było NAJLEPIEJ 😂😂😂 - zdradziła gwiazda. Zobacz także: Dramat Małgorzaty Rozenek w Meksyku. Musiała odesłać syna do Polski! Co się stało? Małgorzata Rozenek świętuje urodziny Henia. Pokazała niepublikowane nagrania przed i po porodzie Przyjścia na świat "dzidziusia Majdana" wyczekiwali wszyscy, a odkąd chłopczyk pojawił się na świecie dosłownie skradł serca internautek. Henio każdym swoim zdjęciem i nagraniem rozczulał fanów Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana do granic możliwości i aż ciężko uwierzyć, że chłopczyk skończył właśnie rok! Co więcej, swoje pierwsze urodziny Henio obchodził w egzotycznym Meksyku, a jego słynna mama złożyła mu z tej okazji nie tylko wspaniałe życzenia na Instagramie , ale i postanowiła podzielić się z internautami osobistymi nagraniami, które razem z mężem nagrała tuż przed narodzinami, a...