Tak Małgorzata Rozenek spędza czas w swoje 44. urodziny! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Dla Małgorzaty Rozenek 1 czerwca to wyjątkowa data. Dzień dziecka to również dzień urodzin gwiazdy TVN. Zapewne najwspanialszym prezentem dla prowadzącej "Projekt Lady" byłyby... narodziny jej dziecka. A jak wiadomo, poród może nastąpić w każdej chwili. Czy tak się więc stanie? Najnowszy wpis Małgorzaty wiele wyjaśnia! Gwiazda pisze, że to jedne z najpiękniejszych urodzin w jej życiu! I wcale się nie dziwimy, zobaczcie tylko ten wpis! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie męża i syna! Fani dopytują, czy urodziła, gwiazda odpowiada! Małgorzata Rozenek o urodzinach Na swoim profilu instagramowym Małgorzata Rozenek zamieściła piękne rodzinne zdjęcia. A we wpisie podziękowała wszystkim za życzenia urodzinowe. Kochani bardzo Wam wszystkim dziękuje za życzenia 😘 ponieważ ostatnio łatwo się wzruszam, to od rana mam mokre oczy😉 to jedne z najpiękniejszych urodzin w moim życiu ❤️ W szczególny sposób wyróżniła męża, Radosława Majdana, który z pewnością nie może się już doczekać potomka. @r_majdan i właśnie takich Nas, chcę pamiętać ❤️❤️❤️ Zobaczcie sami: Wyświetl ten post na Instagramie. Kochani bardzo Wam wszystkim dziękuje za życzenia 😘 ponieważ ostatnio łatwo się wzruszam, to od rana mam mokre oczy😉 to jedne z najpiękniejszych urodzin w moim życiu ❤️ @r_majdan i właśnie takich Nas, chcę pamiętać ❤️❤️❤️ Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Cze 1, 2020 o 6:44 PDT Pod wpisem natychmiast zaroiło się od kolejnych życzeń i...