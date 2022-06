Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje drugie urodziny Henia! "Całusom nie było końca"

Chociaż synek Małgorzaty Rozenek-Majdan nie ma jeszcze własnego profilu w mediach społecznościowych, to i tak możemy go już uznać za małą gwiazdę. Henio niewątpliwie jest jednym z ulubionych dzieci gwiazd wśród internautów. Chłopiec nierzadko pojawia się na Instagramie "Perfekcyjnej pani domu" jako bohater zarówno pierwszego, jak i drugiego planu. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, co w ostatnim czasie pochłania uwagę Henryka. Jej komentarz rozbawił fanów. Sprawdźcie, co słychać u malucha. Małgorzata Rozenek żartobliwie komentuje zainteresowania Henia: "Rasowy piłkarz" Na InstaStories Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała nowe zajęcie Henia. Synek "Perfekcyjnej pani domu" i Radosława Majdana doczekał się własnego fotela. Teraz chłopiec razem ze swoim tatą może siedzieć i oglądać telewizję. Na relacji udostępnionej przez gwiazdę widać, że bardzo mu się to podoba. Jego mama nie mogła się napatrzeć na ten widok. Zobacz także: Bardzo szczupła Małgorzata Rozenek zachwyca talią osy! Nowe zdjęcia paparazzi Rozenek napisała: Henryk dzisiaj dostał fotel. Jaka to jest zabawa! Siedzi sobie duży Radzio i duży Radzio, obok siebie i oglądają. Moje dwa misie - powiedziała "Perfekcyjna pani domu". Później Henio i Radosław Majdan ruszyli się z foteli. Były sportowiec, obecnie ekspert telewizyjny wraz z synem postanowili pograć w piłkę. Henryk z entuzjazmem kopał futbolówkę w kierunku ojca. Po chwili gry wyciągnął mały samochodzik. Małgorzata Rozenek-Majdan nie mogła się powstrzymać od komentarza. Rasowy piłkarz: piłka i fury - napisała gwiazda TVN. Zobacz także: Małgorzata Rozenek kusi zdjęciami z porannych ćwiczeń! Oto poranek idealny Wszyscy musimy zgodzić się co do tego, że bez względu na to, czy...