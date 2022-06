Małgorzata Rozenek-Majdan przemawiała w Parlamencie Europejskim! Na jaki temat?

Tuż po ślubie Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, że marzy, by po raz trzeci zostać mamą. W rozmowie z "Fleszem" gwiazda wyznała, że wspólnie z mężem Radosławem Majdanem nadal walczą, by zostać rodzicami. Niedawno para odwiedziła renomowaną klinikę leczenia niepłodności, w której Małgorzata przechodzi terapię. Nigdy nie ukrywaliśmy, że naszym marzeniem jest dziecko. Jednak w naszym przypadku nie jest to takie proste. Procedura in vitro jest skomplikowana. Znam jej sukcesy i porażki, ale jesteśmy dobrej myśli – zdradziła "Fleszowi" Rozenek-Majdan. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan starają się o dziecko Małgorzata nie ukrywa, że metoda in vitro to jedyna szansa, by jej marzenie mogło się spełnić. O całej procedurze, ale też m.in. o swoich staraniach, nieudanych próbach z zajściem w ciążę Rozenek-Majdan pisze w książce "In vitro. Rozmowy intymne" , która ukaże się 15 maja. Zobacz także: Małgorzata Rozenek napisała książkę o in vitro! "Nie mogę dłużej milczeć. Mam obowiązek zabrać głos" Dlaczego gwiazda zdecydowała się mówić o tym głośno? Ma w tym pewną misję. Jaką? Chciałaby, żeby problem niepłodności, który dotyka coraz więcej par, przestał być w Polsce tematem tabu. Dlatego oprócz książki ma jeszcze w planach program telewizyjny poświęcony in vitro i zorganizowanie publicznej debaty z ekspertami. Więcej o Małgorzacie Rozenek-Majdan i Radosławie Majdanie przeczytasz w nowym "Fleszu" Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan odwiedzili klinikę leczenia niepłodności