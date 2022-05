Małgorzata Rozenek świętuje urodziny Radosława Majdana w Miami: "Jak niespodzianka, kochanie?"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dotarli już do Miami. To właśnie w tej destynacji będą świętować 50. urodziny Radosława Majdana. Pierwsze niespodzianki czekały na byłego piłkarza już po wejściu do hotelu!

Petarda! Ja myślałem, że to dla ciebie cos ma być, ja tu wchodzę, a tutaj balony, kwiaty, flacha - mówił zachwycony Radosław Majdan!

Małgorzata Rozenek pokazała całą relację.

Tak Małgorzata Rozenek świętuje urodziny Radosława Majdana w Miami

Radosław Majdan 10. maja skończy 50 lat. Z okazji 50. urodzin Radosław Majdan udzielił szczerego wywiadu dla "Party". Już wówczas wspomniał, że jubileusz będzie świętował w Stanach Zjednoczonych z ukochaną żoną. Paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana na lotnisku tuż przed wylotem do Miami. Małżonkowie już zameldowali się w swoim hotelu. Tuż po przekroczeniu progu na Radosława Majdana czekały pierwsze urodzinowe niespodzianki:

- Jak niespodzianka, kochanie? - dopytywała Małgorzata Rozenek

- Petarda! Ja myślałem, że to dla ciebie cos ma być, ja tu wchodzę, a tutaj balony, kwiaty, flacha. - odpowiedział zaskoczony Radosław Majdan, trzymając w ręku podarunki.

Małgorzata Rozenek relacjonowała wszystko na Instagramie i podpytywała męża, czy zaczął już świętowanie swoich okrągłych urodzin:

- Kochanie, zacząłeś już obchody swoich urodzin?

- Tak, wchodzisz do hotelu, w momencie, w którym pani do ciebie podchodzi i wręcza ci wiesz, prezenty, balony a ja? "Co Pani robi z tymi balonami?!". A ona: "Wszystkiego najlepszego" Serio! To było bardzo miłe, byłem w ciężkim szoku - relacjonował zachwycony.

Małgorzata Rozenek ma za sobą bardzo aktywny czas, szczególnie jeśli chodzi o pracę nad swoją sylwetka. Małgorzata Rozenek pojechała na obóz Anny Lewandowskiej. Po powrocie Małgorzata Rozenek mogła pochwalić się imponującą sylwetką. Ostatnio treningi to dla niej codzienność i jak się okazuje, nie zamierza odpuszczać. Przy okazji świętowania urodzin Radosława Majdana w Miami, zdradziła, że treningi na siłowni są częścią urodzinowego planu!

Dotarliśmy po tylu godzinach, jesteśmy już wykąpani, w łóżeczkach. Jesteśmy padnięci, a jutro mamy bardzo dużo planów. Dzień zaczynamy oczywiście od treningu. Dziś dzień regeneracji wymuszony lotem ale też potrzebny, bo trenowałam ostatnio codziennie.

Daleki i imprezowy wyjazd uświadomił Małgorzacie Rozenek tęsknotę za rodzina, a w szczególności za małym Heniem:

My wypoczęci wystąpi po rozmowie z dzidziusiem, chłopcami i mamą. (...) Nie ukrywam, że tęsknie za nim (Heniem - przyp. red.) bardzo, nie ukrywam, że ostatnio intensywność wyjazdów była taka bardzo duża i trochę to dla mnie jest takie poczucie, że dużo tego było w jednym czasie. Więc jak tylko już stąd wracam to nigdzie nie wyjeżdżam bez dzidziusia. Bo starsi chłopcy, to muszę wam powiedzieć, że wręcz zachwyceni, że mamusia spuszcza ich z radaru, ale jest tak, że troszeczkę serce boli.

Radosław Majdan jest jednak nieco bardziej entuzjastyczny i mimo tego, że również tęskni za synkiem, wie, że maluch jest w dobrych rękach. Poza tym, jak podkreślił, 50. urodziny to wyjątkowa okazja do świętowania:

Ale jak to mój mąż mówi, że "50-tkę ma tylko jedną i do końca życia będzie ją pamiętał", właśnie dzięki tej kompilacji tego, że właśnie tak ją spędzamy.

