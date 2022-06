Małgorzata Rozenek i Henio Majdan spacerują po Warszawie. Zabrali też psy. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Małgorzata Rozenek na spacerze z Heniem w Warszawie

Po urodzinach Henia, które odbyły się 10. czerwca, Małgorzata Rozenek musiała wyjechać do Łodzi, gdzie wzięła udział w jednym z eventów. Po powrocie do Warszawy nadrabia czas spędzony z dala od rodziny i małego solenizanta. Na spacer z Heniem wybrała wygodną stylizację. Modne jeansy z rozszerzanymi nogawkami połączyła z szarym topem na ramiączkach. Postawiła również na gadżet w postaci długiego paska do telefonu, by nie musieć trzymać go w rękach i całą uwagę poświęcić małemu Heniowi i towarzyszącym im czworonogom.

