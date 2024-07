Robert Lewandowski bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Ostatnio jego dobra passa wciąż trwa i można mieć niemal wrażenie, że „wyskakuje z lodówki” - jest bowiem wszędzie, na niemal każdym billboardzie i w reklamie telewizyjnej. Nic dziwnego - stawki, które otrzymuje za udział w kampaniach reklamowych są wyjątkowo kuszące! Ile zarabia Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski występował już w kampaniach Huawei, Coca-Cola, Gilette czy Head & Shoulders. Okazuje się, że występy w reklamach są dla Roberta Lewandowskiego bardzo opłacalne. Jak informuje Piotr Koźmiński, dziennikarz sportowy, na swoim blogu na se.pl, piłkarz zarabia nawet kilka milionów złotych na jednej reklamie!

- Minimalna stawka za którą Lewandowski zgodzi się zagrać w reklamie to milion złotych. Oferty poniżej nie są rozpatrywane. Najczęściej jednak to więcej niż milion złotych, a widełki u RL są bardzo szerokie: w zależności od zasięgu geograficznego kampanii (Polska/zagranica), intensywności kampanii, zakresu obowiązków Lewandowskiego i kilku innych czynników to od miliona złotych do… miliona euro - czytamy na blogu Koźmińskiego.