Wojciech Szczęsny nie żałuje pieniędzy na drogie gadżety, ubrania, buty czy podróże dookoła świata ze swoją ukochaną Mariną, ale co tu dużo mówić - stać go na to! Według wyliczeń Super Expressu, Wojciech Szczęsny w 2015 roku przez pierwsze pół roku, gdy grał jeszcze w Anglii zarobił 2,6 mln funtów, a przez kolejne pół roku, gdy był wypożyczony do klubu AS Roma zgarnął 2,85 mln euro. Łącznie w 2015 roku Szczęsny zarobił 27,5 mln zł brutto. Włoski klub przedłużył z nim kontakt, więc Wojciech Szczęsny zostaje w Rzymie i z pewnością jego konto w 2016 zasili się o kolejne miliony!