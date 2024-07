Robert Lewandowski pokazał na swoim Instagramie swój rower! Najlepszy polski piłkarz uwielbia aktywnie spędzać czas, a więc musi mieć dobry sprzęt. Robert wybrał rower marki Plumbike. Jego cena? To "tylko" lub "aż" 1 949 złotych. Patrząc na zarobki Lewandowskiego i jego miłość do drogich aut, można stwierdzić, że to niewiele. Za dobrą jakość roweru trzeba jednak słono zapłacić. Sportowiec świetnie prezentuje się na jednośladzie. W sportowej bluzie NIKE i akcesoriach w podobnym kolorze wygląda niezwykle seksownie. Ciekawe, czy na przejażdżkę rowerową wybrał się z żoną, Anną Lewandowską. Oboje uwielbiają razem trenować i spędzać czas na świeżym powietrzu.

Podoba się Wam rower Roberta Lewandowskiego?

