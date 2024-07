W przypadku Katarzyny Cichopek 40. urodziny okazały się czasem wielkich zmian. Wraz ze zdmuchnięciem z tortu kolejnej świeczki, aktorka postanowiła przestać kryć się ze swoim szczęściem i ogłosiła, że jest zakochana, a wybrankiem jej serca jest nikt inny jak Maciej Kurzajewski, z którym wspólnie prowadzi "Pytanie na śniadanie". Co jeszcze zmieniło się w życiu Katarzyny Cichopek wraz z 40. urodzinami? Tylko w rozmowie z magazynem "Party", gwiazda zdradziła, jaki jest jej wymarzony prezent. Nawiązała też do swojego nowego związku!

Katarzyna Cichopek o zmianach w życiu i 40. urodzinach

Swoje 40. urodziny aktorka postanowiła celebrować w wielkim stylu. Najpierw Katarzyna Cichopek świętowała je z dziećmi, wybierając się na rodzinny weekend do Londynu, a następnie udała się do Jerozolimy. To właśnie będąc na Ziemi Świętej, Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim, publikując wspólne zdjęcie z wycieczki. I choć informacja o zażyłej relacji tej dwójki wywołała tyle samo kontrowersji co zachwytów, wygląda na to, że gwiazda "M jak miłość" nie ma zamiaru brać do siebie słów innych. W rozmowie z magazynem "Party" wyznała, jak czuje się po skończeniu czterdziestki i czego sobie życzy!

O czym dziś marzy Katarzyna Cichopek? Aktorka, która 7 października obchodziła swoje 40. urodziny, nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa oraz podekscytowana tym, co przyniosą jej kolejne dni, a w jej życiu rozpoczyna się zupełnie nowy etap.

Skoczyłam 40 lat i czuję, że otwieram w życiu nowy rozdział. To, co było, zostawiam za sobą i z optymizmem patrzę w przyszłość. Sama jestem ciekawa, co mi przyniesie. Życzę sobie zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, zwłaszcza podróżniczych i miłości - zdradziła w rozmowie z Party.

Jak można się domyślić, nowy rozdział o którym mówi Katarzyna Cichopek to jej związek z Maciejem Kurzajewskim, którego już nie musi ukrywać. Oczywiście podpisujemy się pod życzeniami i zaciekawieniem będziemy śledzić dalsze losy gwiazdy - zarówno w życiu zawodowym, jak i tym prywatnym!

