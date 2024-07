Za ile można kupić narty Andrzeja Dudy na aukcji WOŚP? Prezydent przekazał swój sprzęt na charytatywną licytację. Ich wartość bardzo szybko rośnie! Szykuje się rekord?

Narty prezydenta Andrzeja Dudy na aukcji WOŚP

Andrzej Duda postanowił przekazać swoje narty na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent to zapalony narciarz, a jego narty z autografem można nabyć za pośrednictwem aukcji. Są to dokładnie te same narty, na których prezydent szusował ostatnio na stoku w Istebnej w Nowy Rok. Jak pisaliśmy już wcześniej wartość nart Andrzeja Dudy to około 3 tysiące złotych. Obecnie narty prezydenta można kupić za... 16 tysięcy złotych! To całkiem niezły wynik, mając na uwadze fakt, że początkowo narty wystawiono za 1 000 zł! Licytacja kończy się dokładnie 17 stycznia (w niedzielę) o godzinie 14:30. Ich wartość ma jeszcze szansę wzrosnąć! Jak sądzicie, do jakiej kwoty dobije?

Andrzej Duda wystawił narty na aukcji WOŚP

Wartość nart to obecnie 16 tysięcy złotych