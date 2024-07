Xavier Wiśniewski, najstarszy syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, zabrał głos w sprawie ich medialnego sporu. Jedno niewinne zdanie Marty Wiśniewskiej w sprawie konfliktu Michała z Karoliną Pisarek w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wywołało prawdziwą lawinę... Co o tym sądzi Xavier?

Choć nie są małżeństwem od lat, utrzymywali dobre kontakty, głównie ze względu na dzieci. Ale ostatnio sytuacja między Michałem Wiśniewskiem i Mandaryną stała się, delikatnie mówiąc, napięta. Wiśniewska w jednym z wywiadów pozwoliła sobie zakwestionować szczerość lidera "Ich Troje", ten nie pozostał obojętny na jej słowa, stanowczo odcinając się od byłej małżonki...

Co na to ich syn, Xavier? W rozmowie z Party.pl chłopak wyznaje dojrzale:

Są dorośli i wszystkie problemy rozwiązują między sobą. To sprawa między nimi i nic mi do tego. [...] Chciałbym, żeby było jak najlepiej, żeby kłótni unikać, ale one będą się pojawiać… [...] Groźniej to wygląda w internecie, niż naprawdę jest - mówi nam Xavier.