Mama Macieja Musiała zrobiła furorę podczas odcinka z bliskimi w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz głośno jest o jej występie w śniadaniówce TV Republika, gdzie opowiedziała o swojej relacji z synem:

Zawsze byłam blisko Maćka, starałam się żyć jego radościami i problemami - zaczęła.

Przy okazji zdradziła pewną tajemnicę.

Mama Macieja Musiała w śniadaniówce TV Republika o relacji z synem

Maciej Musiał obecnie skupia się na treningach do tanecznego show Polsatu. W ostatnim odcinku gwiazdy zatańczyły na parkiecie razem ze swoimi bliskimi, co wywołało sporo wzruszeń. Mama Macieja Musiała zachwyciła wszystkich w "Tańcu z gwiazdami", a Iwona Pavlović była pod wrażeniem, jak aktor świetnie ją poprowadził. Anna Markiewicz-Musiał miała pewne obawy co do występu, ale na szczęście wszystko wyszło po ich myśli.

Jak mnie zaprosili, żebym zatańczyła z synem, to wydawało mi się to nie do pokonania. Mój perfekcjonizm, moje wszystko, że ja mam wyjść przed kamerę i zrobić to przed całą Polską na żywo. Kiedyś to było dla mnie nie do zrobienia w ogóle. Od liceum nie tańczyłam — powiedziała mama Macieja Musiała w TV Republika.

Ostatnio mama Macieja Musiała gościła w śniadaniówce TV Republika, gdzie w rozmowie z Anną Popek i Karolem Kusem opowiedziała o relacji z synem i momencie, w którym zdecydował się wyprowadzić z domu rodzinnego. Nie było to dla niej łatwe.

Byłam zawsze blisko Maćka. Starałam się żyć jego radościami i problemami. (...) Maciek miał ogromną potrzebę poszukania swojej własnej tożsamości, a żeby to zrobić, to musiał się odciąć w pewnym momencie ode mnie. Mając 16 czy 17 lat powiedział, że chce się wyprowadzić z domu. Wtedy zamarłam. (...) Dotrwał do 18. roku życia i się wyprowadził. Pierwsze dni były bardzo ciężkie (...). Zawsze mówię ''daj mu wolność'', to on nie będzie uciekał od ciebie, tylko będzie lgnął do ciebie — powiedziała Anna Markiewicz-Musiał.

Już niedługo aktor będzie mógł kolejny raz być ogromnym wsparciem dla swojej mamy. W "Tańcu z gwiazdami" mama Macieja Musiał podała datę swojego ślubu, który odbędzie się jeszcze w tym roku. To będzie kolejna okazja, gdzie matka i syn będą mogli ponownie zatańczyć razem na parkiecie.

