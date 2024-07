Od wypadku zwycięzcy "Must Be The Music", Tomasza Kowalskiego, mija już prawie pół roku. Mężczyzna jadąc na motocyklu zderzył się z samochodem osobowym, który wymusił na nim pierwszeństwo. Wokalistka spędził kilka miesięcy w szpitalu, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Przypomnijmy: Zwycięzca "MBTM" walczy o życie w szpitalu. Jest przełom!

Dziś muzyk czuje się już o wiele lepiej. Bardzo bał się, że nie uda mu się wrócić do codziennego życia sprzed wypadku, jednak dzięki wsparciu najbliższych, zwłaszcza ojca, staje się to coraz bardziej możliwe. Na swoim Facebooku Kowalski podziękował rodzinie i poinformował o wyjątkowej akcji, którą chce przeprowadzić. Ma ona uświadamiać innych, że wypadek nie musi zmieniać całkowicie życia. Przy okazji podzieliła się również pamiątkowym zdjęciem z ojcem:

Mimo upadku strasznie chciałem wrócić do dawnego życia. Mimo tego co mnie spotkało chciałem znowu czuć się potrzebny. I może mi się uda. Przynajmniej choć troszkę. Jutro o godz.11-tej rozpoczynam akcję uświadamiania niektórym czym staje się wypadek i co jest potrzebne osobie takiej, jak ja. FB poświęcę mojemu zespołowi i muzyce, którą mam nadzieję wkrótce usłyszycie. Planów mam jeszcze cała masę, a obecnie zmieniłem tylko rodzaj swojego napędu Na zdjęciu jest mój tato. Szanujcie swoich bliskich. To w nich mamy czasem jedyny ratunek. Odwiedźcie stronę : www.mamwyzwanie.pl Tam od jutra zostawię czasem swój smutek, a czasem radość. Bądźcie zdrowi Kochani i do zobaczenia - pisze

Trzymamy kciuki za Tomka i jego akcję.

