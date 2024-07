Natalia Klimas, jak zwykle stylowa pojawiła się na wczorajszym otwarciu nowego butiku marki Tous. Córka znanej projektantki lubuje się w rzeczach nie tylko projektu własnej matki, ale w światowych brandach takich jak Rolex, czy Chanel.

Natalia Klimas po raz kolejny pojawiła się w towarzystwie słynnej torebki Chanel 2.55. Model, który nosi aktorka zaliczany jest do średnich, a koszt takiego akcesorium to ok. 10 tysięcy złotych. Biorąc jednak pod uwagę, że model Chanel Medium Classic Flap Bag, który posiada Natalia zrobiony jest z dżinsu, a nie skóry, obstawiamy, że koszt jej torebki jest nieco niższy. Kosztowny ma gust ta piękna Natalka ;)

