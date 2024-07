Klaudia Halejcio pojawiła się na spotkaniu z makijażową marką IsaDora w bardzo wiosennej stylizacji. Aktorka miała na sobie beżową, rozkloszowaną spódnicę i bluzkę w tym samym kolorze, do tego granatową marynarkę i neonowe dodatki. To właśnie akcesoria w mocnych kolorach odmieniły cały look na lepsze.

Klaudia Halejcio na konferencji pojawiła się w neonowym naszyjniku i odblaskowych szpilkach. Jak dowiedziała się redakcja Fleszstyle.pl, aktorka kupiła te buty w sklepie internetowym DeeZee.pl za 109 złotych. Jak oceniacie ten zakup?

