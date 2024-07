Skoro zima w tym roku wciąż nie jest sroga, warto pomyśleć o zamianie futra na futrzaną kamizelkę. W końcu „włochata” garderoba wciąż jest bardzo trendy.

Pamiętajcie, że futrzana kamizelka przyda się zarówno jesienią i zimą, jak i wczesną porą wiosenną. To tak jak wełniane buty typu EMU nosi się przez okrągły rok.



Do fanek futrzanych kamizelek należy rzesza celebrytek, w tym m.in. Magda Mielcarz, Elle McPherson, Elisabeth Hurley, Misha Burton, czy Edyta Herbuś.



Więcej o futrzanych kamizelkach, kołnierzach, płaszczach i bolerkach przeczytasz w najnowszym numerze magazynu FLESZ.



*W trakcie wyprzedaży ceny mogą ulec zmianie. Dlatego nie chcąc wprowadzać was w błąd pokazujemy przykładowe modele bez podawania ich wartości.



