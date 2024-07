Tej jesieni ważny jest kolor. Najmodniejszą barwą zbliżającego się zimowego sezonu będzie ultramaryna – niebieski o różnych odcieniach, począwszy od chabrowego aż po morski. Oprócz koloru nieba będzie modny także zielony. Ten również we wszystkich tonacjach – od pastelowych po mocną butelkową zieleń.

Reklama

Na tegorocznych jesienno-zimowych pokazach wielcy krawcy na równi lansowali te dwa kolory.

Blumarine postawił na total-look w miętowym odcieniu. Począwszy od butów poprzez sukienkę i torebkę wszystko ma jednakową barwę i fakturę.

Propozycja Gucci to coś dla odważnych. Połączenie zielonego futra i wężowej spódnicy.

Zobacz także

Pokazy na Jesień-Zima 2011/2012: Diane Von Furstenberg, Gucci, Blumarine

Pokazy na Jesień-Zima 2011/2012: Diane Von Furstenberg, Gucci, Blumarine

Po latach zachowawczych, ciemnych, zimowych barw przyszedł czas na totalne ożywienie. Co prawda już od kilku sezonów wprowadzamy kolor do naszej jesiennej garderoby, ale na ogół decydujemy się na mały akcent w postaci rękawiczek, czapki, czy ewentualnie torebki. Tegoroczne tendencje są zupełnie inne. Nie ma w nich miejsca na czerń, czy szarość przełamaną jednym dodatkiem. Mamy być zielone lub niebieskie od stóp do głów!

Z pewnością jednak na totalną stylizację w mocnym kolorze mało kto się odważy. A szkoda, bowiem dozwolone jest dosłownie wszystko – różne odcienie i faktury. Ważne, by całość oscylowała w pokrewnych barwach jednego koloru.

Kolaż 2: sukienka Caterina, płaszcz Caterina, kapelusz River Island, rękawiczki Solar, buty United Nude, szal Delamo, buty DeeZee.pl. okulary Prada



Kolaż 3: sukienka H&M, kapelusz River Island, okulary Dolce&Gabbana, kombinezon River Island, torebka River Island, buty DeeZee.pl, pierścionek Delamo

Reklama

Więcej modowych inspiracji znajdziesz w najnowszym Fleszu!