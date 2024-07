Dorota Wróblewska skrytykowała stylizację Małgorzaty Kożuchowskiej z prezentacji wiosennej ramówki TVP. Aktorka pojawiła się na konferencji w czarnej sukience z przezroczystą siatkową warstwą zaprojektowaną przez Bohoboco. Najważniejszym elementem stylizacji gwiazdy były jednak oryginalne buty za ponad 2500 złotych. Jak Dorota Wróblewska oceniła look gwiazdy?

Małgorzata Kożuchowska bardzo przywiązuje wagę do swojego wizerunku i tak powinno być. Wizerunek to inwestycja. Mimo wielkich starań czasami coś nie wychodzi. Tak jest tym razem. Fason sukienki zakłóca proporcje i nie pasuje do sylwetki aktorki. Warto zwrócić uwagę na ciekawe buty, które powinny grać pierwsze "skrzypce". W tym zestawieniu tylko tracą - napisała na Facebooku.

Zgadzacie się z opinią Doroty Wróblewskiej? A może Wam stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej przypadła do gustu? Jedno jest pewne, aktorka to z pewnością jedna z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Udowodniła to m.in. na Balu Dobroczynności, kiedy to zachwyciła wszystkich w ognistoczerwonej sukni.

Zobacz, która stylizacja Kożuchowskiej nie spodobała się Dorocie Wróblewskiej.

