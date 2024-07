Zac Efron nie może narzekać na brak zainteresowania. Jest przystojny, świetnie zbudowany i męski, dlatego też ostatnio został zaproszony do okładkowej sesji zdjęciowej dla amerykańskiego "Men's Health". Chociaż na co dzień może pochwalić się idealną sylwetką to według grafików daleko mu do ideału. Spece od wirtualnego pędzla postanowili tak mocno wyretuszować zdjęcie główne Efrona, że dorobili mu zniekształcony triceps, który nijak swoim wyglądem nie przypomina nawet tego z obrazka z podręcznika do biologii.

Nie pozostaje nam nic jak tylko współczuć. Okładka którą prezentujemy poniżej niech będzie dowodem na to, że idealne osoby nie istnieją, a już na pewno nie z takim tricepsem:

chimera