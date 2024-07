Pamiętacie legendarne już bananowe nakrycie głowy Dody? Podczas jednego z odcinków muzycznego show "Tylko nas dwoje" gwiazda pojawiła się z woalką do której dołączyła plastikowy banan z nagą lalką Barbie. Podobno miało to uderzać w Edytę Górniak. Chociaż od tego czasu minęło już prawie dwa lata to podobną ozdobę wybrał Dawid Woliński.

Projektant na swój profil na Facebooku wrzucił zdjęcie z nagrań programu "Woli i Tysio", który już wiosną debiutuje na antenie TVN. Woliński ma na sobie, podobnie jak Doda, banana tyle że w rozmiarze mniej więcej takim ile Błażej w majtkach (czytaj: Doda zdradziła ile Błażej ma... w majtkach).

