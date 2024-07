Celebryci uwielbiają donosić nam o swoim życiu. Do tej pory działo się to najczęściej za pomocą ustawianych newsów w kolorowych magazynach, ale odkąd mają do dyspozycji Twittera i Facebooka, już nic nie jest takie samo. Z ich fanpage'ów dowiadujemy się co aktualnie robią, z kim i gdzie przebywają, a czasami możemy zobaczyć to wszystko zilustrowane na zdjęciach. Z tej ostatniej możliwości skorzystał właśnie projektant Dawid Woliński, który wkleił fotki ze swojego pobytu na Mykonos. Musi tam być niezła impreza, bo według wikipedii, Mykonos to "jeden najpopularniejszych ośrodków wakacyjnych wybieranych przez gejów i lesbijek".

Juror "Top Model" na zdjęciach wynurza się z wody, niczym Ursulla Andress w pierwszym filmie o przygodach James'a Bonda - "Dr No". Ubrany w skąpe kąpielówki błyszczy nagim, spoconym i umięśnionym torsem. Ciekawe kto robił zdjęcia? Może Tysio?