Wojtek Łozo Łozowski od ponad 10 lat jest wokalistą grupy Afromental, ale artysta nigdy nie ukrywał, że muzyka to tylko jedna z jego wielu pasji. Łozo przed laty był prezenterem w stacji MTV, później jurorem w programie "Must Be The Music". Obecnie możemy oglądać go jako gospodarza nowego show Polsatu "SuperDzieciak".

Jednak największym marzeniem Wojtka Łozowskiego jest... aktorstwo. Okazuje się, że niedługo będziemy mogli ocenić jego talent aktorski w polskiej komedii romantycznej "Planeta Singli", w której obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Maciej Stuhr czy Danuta Stenka. To jednak nie koniec dokonań Łoza:

Nie chcę mówić wszystkim, że jadę do Stanów, robię karierę, gram w filmach. Tak nie jest na razie. To jest początek mojej drogi. Pierwszy film, który zrobiłem to był mały short - z ludźmi, których poznałem w Nowym Jorku, w szkole filmowej. Dwa lata później, po skończeniu kursu w tej szkole, udało mi się zagrać w kolejnej, większej produkcji - bo to już będzie półgodzinny film.

Co jeszcze zdradził Łozo na temat jego amerykańskiej produkcji? Posłuchajcie!

