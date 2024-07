Monika Pietrasińska nie rezygnuje z kariery w show-biznesie. Celebrytka już na "wejściu" pokazała się w sukience bez majtek, więc potem miała już dość ograniczony wachlarz możliwości i sposobów na to, aby zaistnieć. Najczęściej mogliśmy oglądać jej popisy aktorskie w "Miłości na bogato", a niedawno zamarzyła się jej również kariera piosenkarki. Przypomnijmy: Monika Pietrasińska nagrała piosenkę. Powinna śpiewać?

Utwór póki co nie podbił jeszcze list przebojów, próżno go też szukać na playlistach największych stacji radiowych, ale okazuje się, że wokalny talent Moniki znalazł swoich zwolenników i to nie byle kogo. Jej starania docenił Kuba Wojewódzki, który ma najwyraźniej słabość do Pietrasińskiej, o czym mogliśmy się przekonać niejednokrotnie podczas poprzedniego sezonu jego show. W najnowszej "Polityce" Wojewódzki poświęcił celebrytce trochę miejsca w swojej kolumnie "Mea Pulpa", gdzie dość przewrotnie, ale z sympatią komentuje jej muzyczne popisy. Mamy wrażenie, że jednocześnie trochę ją podrywa...

To niemałe zaskoczenie. Monika Pietrasińska, nasza lokalna seksbomba, gwiazda „Playboya” oraz superserialu „Życie na bogato”, zaczyna karierę muzyczną. Jej pierwszy singiel nosi tytuł „Gloria”. Jestem na tak. Są kobiety, których usta mogą zrobić mi absolutnie wszystko - ocenia Wojewódzki.

