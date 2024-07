Kuba Wojewódzki nigdy nie ukrywał co myśli Mai Sablewskiej. Dziennikarz już nie raz naśmiewał się z koleżanki z „X-Factor”, która według niego nigdy nie powinna się tam znaleźć. Kuba najwyraźniej nie rozumie fenomenu menedżerki, która zamiast zająć się karierą swoich podopiecznych wolała zająć się swoją karierą.

Kuba nie mógł oczywiście przemilczeć jej ostatnich rewelacji o podróży do USA, gdzie ponoć była traktowana jak gwiazda.

- Znakomite wiadomości płyną do nas z Los Angeles. Maja Sablewska, znana menedżerka gwiazd, ale przede wszystkim samej siebie, poinformowała media, że jak tylko wyjdzie na ulicę, to wszyscy proponują jej pracę w Hollywood, a jeden malarz to bardzo chciał ją namalować. Znając Maję, był to Manet albo nawet Gaugin- napisał w „Polityce” Kuba.

Myślicie, że Maja odpowie wreszcie Kubie?

