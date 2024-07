Najpierw Wojciech Modest Amaro zaskoczył swoich fanów decyzją o odejściu z programu "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". Teraz zdecydował się na bardzo intymne wyznanie, dotyczące wiary. Okazuje się, że uchodzący dotąd za najbardziej bezwzględnego szefa kuchni, przeszedł całkowitą duchową przemianę!

Dziś to Bóg i rodzina są dla mnie najważniejsze - powiedział w urodzinowym wydaniu "Party" Wojciech Modest Amaro!

Szef kuchni wyznał, że jest teraz dużo spokojniejszy w pracy niż na początku kariery.

Przez ostatnie 10 lat krzyczę coraz mniej, a jeśli już, to mój krzyk ma charakter motywacyjny. Zbliżam się do tego, by nie krzyczeć wcale. Wiąże się to z przemianą duchową, którą przeszedłem. Dziś jestem bliżej Boga niż kiedykolwiek byłem - przyznał w szczerym wywiadzie Amaro.

Jak zaczęła się jego przemiana?

Najpierw przyszła pustka. Po odhaczeniu całej listy materialnych rzeczy do kupienia: domu, samochodu, sporządzeniu listy kilkudziesięciu najlepszych restauracji na świecie, w których jadłem; miejsc, które obejrzałem i wakacji, które spędziłem, dotknąłem wewnętrznej pustki. Postawiłem sobie pytanie: „Co dalej?”. Bo moje marzenia nie wykraczały poza to, co już miałem. Sposób, w jaki się rozwijam, gotuję bardzo mi odpowiada, ale nie jest tlenem, którym muszę oddychać. Czułem, że czegoś mi brakuje - zdradził szef kuchni.

Okazuje się, że największy wpływ na duchowa przemianę jurora "Top Chefa" miała... nieuleczalna choroba nowotworowa!

Byłem w Ziemi Świętej i w Medziugorie. Tam po raz pierwszy poczułem bezpośredni kontakt z Bogiem. W moim domu, jako świadectwa, doświadczyłem uzdrowienia z nieuleczalnej choroby nowotworowej. I to zmieniło kompletnie moje podejście do życia. Nie nawróciłem się, tylko zostałem przywrócony do wiary, bo moje dzieciństwo zawsze kręciło się wokół Kościoła. Byłem ministrantem, potem lektorem, fragmenty Pisma Świętego czytałem jeszcze w szkole średniej. Odnalezienie na nowo wiary pozwoliło mi zmienić spojrzenie na wiele rzeczy. I czuję się z tym bardzo dobrze.

Jesteś ciekaw, od czego szef Amaro zaczął zmiany w swoim życiu? Jakie ma teraz priorytety i jak wyglądała jego 20-letnia walka o gwiazdkę Michelina? Przeczytasz w urodzinowym wydaniu magazynu "Party".

Wojciech i Agnieszka Amaro tworzą zgrany duet i w życiu, i w pracy.