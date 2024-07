Kilka dni temu w mediach pojawiła się wypowiedź Niny Terentiew, która zdradziła, że w czwartej serii znanego serialu "Szpilki na Giewoncie" zabraknie Magdaleny Schejbal, która wciela się w rolę głównej bohaterki. Wiceprezes Polsatu ds. programowych stwierdziła wówczas, że serialowa gwiazda nie pojawi się w produkcji ze względu na dziecko, które urodziła kilka miesięcy temu. Według Niny Terentiew nie wykluczone jest, że Magdalena Schejbal wróci do obsady pod koniec czwartego sezonu.



Okazuje się, że wszystkie rewelacje dotyczące ewentualnego come-backu Schejbal, oraz powodu jej nieobecności są nieprawdziwe. Z tego powodu aktorka na swojej stronie internetowej zamieściła oficjalne oświadczenie w którym zdradza prawdziwe powody rozstania z serialem.

- Zrezygnowałam z dalszej współpracy z producentami serialu, co oznacza, że nie pojawię się już w jego czwartym sezonie, o czym lojalnie poinformowałam ich dnia 1 września. Jedyną prawdziwą motywacją do podjęcia tej decyzji były dla mnie tylko względy artystyczne, dotyczące ewentualnego rozwoju postaci i dramaturgicznej atrakcyjności „Szpilek…”, czego nie ukrywałam w rozmowach z produkcją. Wszystkie publikacje pojawiające się w mediach, są jedynie próbą reklamową projektu i naruszają czasem mój zawodowy i prywatny wizerunek… Zapewniam was również, że wszystko co wydarzyło się w moim życiu prywatnym nie miało żadnego wpływu na moje decyzje zawodowe - napisała Magdalena Schejbal.



Fani "Szpilek na giewoncie" chyba już na dobre będą musieli pożegnać się z Magdą. Szkoda.



