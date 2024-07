Wiosną i latem jednym z najmodniejszych dodatków będzie kapelusz z dużym rondem. To bardzo kobiece i wyrafinowane nakrycie głowy można było zobaczyć w wielu kolekcjach popularnych projektantów. Między nimi znalazły się m.in. Donna Karan, Anna Sui i Johji Yamamoto.

Wydawać by się mogło, że duże kapelusz z szerokim rondem pasować będzie jedynie do zwiewnych sukienek i kobiecych stylizacji. Nic bardziej mylnego! Kapelusze tego typu będą pasować zarówno do stylizacji z leginsami, dżinsów jak i kwiecistej kreacji.

Projektanci stworzyli wiele wariacji na temat tego typu kapeluszy. Modne będą zarówno te ekstrawaganckie, jak i tradycyjne z opadającym rondem, a nawet te z ortalionu.

Jedynym ich minusem jest mała praktyczność, gdyż w razie potrzeby trudno je schować np. do torebki. Jednak, czego się nie robi by wyglądać pięknie…?!

Od lewej: Anna Sui, Johji Yamamoto. Poniżej: DKNY.

