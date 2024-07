Anna Lewandowska i Robert Lewandowski spędzają obecnie wakacje w Grecji. Para pojechała tam tuż po Euro 2016. Romantyczne pocałunki w morzu, spacery po plaży, kąpiele słoneczne – tak po pracowitym sezonie odpoczywa para. Ania i Robert Lewandowscy wybrali się na wakacje na grecką wyspę Mykonos.

Chcieli jak najszybciej rozpocząć swój urlop, bo już od końca lipca Ania znów będzie bardzo zajęta. A i Robert wkrótce wraca na treningi przed kolejnym sezonem w Bundeslidze. – zdradza w "Party" znajoma pary.

Co po krótkim urlopie w Grecji będą robić Ania i Robert? Lewandowska najpierw jedzie na zorganizowany dla swoich fanek letni obóz w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”. Ale to nie wszystko! Ania chce także poszerzyć asortyment swoich zdrowych przekąsek Foods by Ann!

Wymyślone przez nią batony z miejsca stały się hitem. Dlatego Ania już myśli o wprowadzeniu do sklepów nowych produktów. Chce je też sprzedawać za granicą – zdradza jej koleżanka.

To się nazywa mieć żyłkę do biznesu! Myślicie, że Ania zrobi z tego dochodowy interes?

Cały materiał o Annie Lewandowskiej w najnowszym numerze „Party”.

Anna i Robert Lewandowski na wakacjach w Grecji:

Anna Lewandowska i jej przyjaciółka Adriana Lima odpoczywały razem w Grecji!

Robert Lewandowski wrócił z Euro bardzo zmęczony, ale teraz nabiera sił przed nowym sezonem podczas urlopu z żoną w Grecji.

