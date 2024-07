Co połączyło Adrianę Limę i Annę Lewandowską? Kilka dni temu świat obiegły zdjęcia jednej z najsłynniejszych polskich trenerek i modelki Victoria's Secret, które razem bawiły się w Grecji. Zdjęcia z morza, przytulanki Anny Lewandowskiej i Adriany Limy oraz Robert Lewandowski w kąpielówkach wzbudziły wiele komentarzy. Okazuje się, że panie połączyło coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Na zdjęciach z wakacji Anna Lewandowska eksponuje swoje ciało w seksownym kostiumie od pewnej marki bieliźnianej, której jest ambasadorką. Co ciekawe tę samą firmę reklamuje Adriana Lima, a na stronie internetowej obie są w tym samym zestawie. Do spotkania modelki i trenerki z pewnością doszło już wcześniej, a okazja ku temu była. Wspomniana marka kilka miesięcy temu zorganizowała pokaz mody swojej kolekcji w Weronie, na którym Anna Lewandowska była jedyną polską gwiazdą. Z pewnością nie zabrakło też tam Adriany Limy, która w podróż wybrała się z rodziną.

Reklama

Pozostaje tylko pytanie czy na Mykonos panie spotkały się przypadkowo, czy tak się zaprzyjaźniły, że postanowiły spędzić wakacje razem?

Zobacz: Tak wygląda hotel Roberta i Anny Lewandowskich! Ile trzeba zapłacić za takie wakacje?​

Zobacz także

Anna Lewandowska w kostiumie, który promuje też Adriana Lima.

Adriana Lima promuje ten sam kostium, co Anna Lewandowska.

Reklama

Ania, Adriana i Robert świetnie się bawili razem!