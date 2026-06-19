Po intensywnym okresie związanym z pracą w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz postanowił zwolnić tempo i wybrać się na wakacyjny wypoczynek. U boku legendy skoków narciarskich nie mogło zabraknąć jego żony Izabeli. To właśnie ona podzieliła się z fanami nagraniami z wyjazdu, publikując w mediach społecznościowych słoneczne kadry.

Adam Małysz pożegnał się ze stanowiskiem prezesa PZN

Potwieridziły się wieści ws. Adama Małysza, zakończył czteroletnią kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Legendarny skoczek nie ubiegał się o reelekcję, tłumacząc swoją decyzję między innymi natłokiem obowiązków, brakiem czasu dla rodziny oraz zmęczeniem związanym z pełnioną funkcją. Na stanowisku zastąpił go Apoloniusz Tajner.

Przeleciały te cztery lata… Na początku były duże obawy, a pierwszy rok był wdrażaniem się. Pod koniec czułem się już lepiej jako prezes. Sporo rzeczy musiałem jednak odstawić jednak na bok. Miałem mało czasu na sport i na zdrowie. Stąd ta decyzja, że nie będę ubiegał się o kolejną kadencję. Teraz zajmę się trochę swoimi sprawami. Zdrowotnymi, prywatnymi i biznesowymi mówił Małysz w rozmowie z serwisem Skijumping.pl

Choć praca w PZN była dla Małysza ogromnym wyzwaniem, były sportowiec podkreślał, że zdobył w tym czasie cenne doświadczenie. Po zakończeniu kadencji postanowił skupić się na życiu prywatnym i odpoczynku, na który przez ostatnie lata zwyczajnie brakowało mu czasu.

Adam Małysz zabrał żonę na wakacje

Po zakończeniu pracy w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz postanowił w pełni wykorzystać wolny czas. Towarzyszy mu oczywiście żona Izabela, z którą wybrał się na zagraniczny wypoczynek. Wszystko wskazuje na to, że małżeństwo postawiło na relaks w ciepłym i słonecznym miejscu.

Fani dowiedzieli się o ich wyjeździe za sprawą Instagrama Izabeli Małysz. W środowy wieczór opublikowała dwa krótkie nagrania, na których można zobaczyć malownicze krajobrazy i wakacyjną atmosferę. Choć para nie zdradziła dokładnej lokalizacji, internauci szybko zauważyli, że klimat i otoczenie przypominają popularne kierunki położone na południu Europy. Jedno jest pewne - Małyszowie rozpoczęli nowy etap życia od zasłużonego odpoczynku.

Zobacz także: