Konrad Tomasiak, mający zaledwie 16 lat, stał się prawdziwą rewelacją ostatnich tygodni w świecie polskich skoków narciarskich. Podczas prestiżowych zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał niebywałą formę, zajmując drugie miejsce - ustąpił jedynie Słoweńcowi Enejowi Faleticiowi, który obecnie przewodzi klasyfikacji generalnej cyklu. Ten wynik odbił się szerokim echem, bo Konrad Tomasiak nie tylko dorównuje starszym kolegom, ale już teraz rywalizuje na międzynarodowym poziomie.

Nie było to jednak jedyne osiągnięcie młodego skoczka. Kilka dni wcześniej Konrad Tomasiak wygrał dwa turnieje Orlen Cup, czym potwierdził, że w polskich skokach narciarskich rodzi się nowa gwiazda. Jego dynamiczne skoki, waleczność i konsekwencja sprawiły, że nazwisko Tomasiak jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w środowisku sportowym. Konrad Tomasiak zaczyna powoli wychodzić z cienia starszego brata i pisze własną, imponującą historię.

Brat Kacpra Tomasiaka zachwycił na mistrzostwach Polski

Fani skoków narciarskich byli w szoku po konkursie mistrzostw Polski rozgrywanym na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince. W jednoseryjnej rywalizacji Konrad Tomasiak osiągnął znakomity rezultat - skok na 127,5 metra pozwolił mu zająć ósme miejsce, ex aequo z Kacprem Juroszkiem. Co istotne, w tym samym konkursie po złoto sięgnął jego starszy brat, Kacper Tomasiak, a podium uzupełnili Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.

Osiągnięcie Konrada Tomasiaka zaskoczyło obserwatorów, a także prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, Adama Małysza. To właśnie on zdecydował się na porównanie rodziny Tomasiaków do słynnych Prevców ze Słowenii.

Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców powiedział Adam Małysz na łamach Polskiej Agencji Prasowej.

Rodzina Tomasiaków budzi coraz większe emocje

Rodzina Tomasiaków budzi coraz większe emocje w polskich skokach. Kacper Tomasiak, mający 19 lat, stał się jednym z bohaterów igrzysk olimpijskich w Mediolanie-Cortinie, zdobywając trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy. Tuż po powrocie z Włoch Kacper został mistrzem Polski na skoczni w Wiśle-Malince, czym jeszcze bardziej podkręcił atmosferę wokół swojego nazwiska. Warto przypomnieć, że po wielkich sukcesach Kacper Tomasiak opowiedział o tym, jakie znaczenie ma w jego życiu wiara.

Tymczasem Konrad Tomasiak nie zamierza być tylko młodszym bratem mistrza. Jego własne sukcesy na Orlen Cup, Alpen Cup i w krajowych zawodach pokazują, że ma potencjał na miarę czołowych postaci światowych skoków. W rodzinie trenują także młodsi bracia, z których jeden - Filip - już w wieku 8 lat startuje w zawodach. To właśnie o nich mówił trener Jarosław Konior, podkreślając, że cała rodzina ma w sobie ogromną determinację.

Brat Kacpra Tomasiaka w mistrzostwach świata juniorów

Obaj bracia Tomasiak zostali powołani do reprezentacji Polski na zbliżające się mistrzostwa świata juniorów, które rozpoczną się na początku marca w norweskim Lillehammer. To dla Konrada Tomasiaka kolejna szansa na potwierdzenie, że należy już do czołówki nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. U boku starszego brata oraz kolegów z kadry, takich jak Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak i Kamil Waszek, będzie walczył o medale, a środowisko sportowe patrzy na niego z rosnącym podziwem.

Zobacz także: Legendarny skoczek ostrzega Kacpra Tomasiaka! Wspomniał o dwóch nazwiskach