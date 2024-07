Robert Więckiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, ulubieniec reżyserów, a w szczególności Wojtka Smarzowskiego, który zaangażował go już do kilku swoich filmów. Tak stało się również przy ostatniej produkcji. Więckiewicz w filmie "Pod Mocnym Aniołem" zagrał Jerzego, mężczyznę zmagającego się z problemem alkoholowym. Zobacz: Najlepsi aktorzy na rozdaniu prestiżowych nagród

Film ten był prezentowany podczas 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tokio i wywarł ogromne wrażenie na jury. Dodatkowo "Pod Mocnym Aniołem" wzbudził wiele kontrowersji, a zainteresowanie nim zgłosiło wielu dystrybutorów azjatyckich. Jednak to nie wszystko. Robert Więckiewicz otrzymał wyróżnienie za najlepszą rolę męską. Niestety artysta nie mógł być obecny na wydarzeniu, a nagrodę w jego imieniu odebrał Wojciech Smarzowski.

Serdecznie gratulujemy.

