Gwiazda "Tańca z Gwiazdami" w ciąży. Pokazała rozczulające nagranie i zdradziła płeć dziecka
Paulina Biernat, doskonale znana widzom z programu "Taniec z Gwiazdami", podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowo radosną wiadomością. Tancerka poinformowała, że razem ze swoim ukochanym spodziewają się dziecka.
Jeszcze niedawno informowaliśmy o zaręczynach Pauliny Biernat, a teraz tancerka podzieliła się kolejną, równie radosną wiadomością. Gwiazda "Tańca z Gwiazdami" za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że wkrótce zostanie mamą, publikując przy tym wzruszające nagranie ze zdjęciem USG swojego dziecka.
Paulina Biernat jest w ciąży
Paulina Biernat, znana widzom z programu "Taniec z Gwiazdami", poinformowała w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Tancerka opublikowała wzruszający wpis oraz nagranie, na którym pokazała swoje ciążowe krągłości i zdjęcie USG, dzieląc się radosną nowiną z fanami. Przy okazji ujawniła, że wspólnie z ukochanym spodziewają się synka.
Dziś dzielimy się naszym najpiękniejszym sekretem. Pod moim sercem bije już serduszko naszego synka. To uczucie trudno opisać słowami… Między wzruszeniem a ogromnym spokojem, między niedowierzaniem a czystym szczęściem. Spełnia się coś, o czym marzyliśmy… coś, co już na zawsze zmienia wszystko
W komentarzach błyskawicznie pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów tancerki.
Ale czad! Najwspanialsza wiadomość. Zdrowia i Radości
Gratulacje. Coś wspaniałego
Extra gratulacje
Paulina Biernat w "Tańcu z Gwiazdami"
Paulina Biernat to wieloletnia tancerka i trenerka w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie przez kolejne edycje występowała w roli partnerki tanecznej gwiazd. W show tworzyła pary między innymi z Michałem Szpakiem oraz Qczajem, zdobywając doświadczenie w różnych odsłonach programu i mierząc się z rozmaitymi stylami tanecznymi.
W późniejszych edycjach Biernat wracała do programu w różnych rolach i nadal była związana z produkcją, wspierając uczestników na parkiecie i pracując przy choreografiach. Dzięki wieloletniej obecności w "Tańcu z Gwiazdami" stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych tancerek show, kojarzoną z profesjonalizmem i dużym doświadczeniem scenicznym.
