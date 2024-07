Rihanna nigdy nie była grzeczną dziewczynką. Co prawda w swojej karierze miała okres kiedy wyglądała elegancko i dziewczęco, jednak cały czas ciągnie ją w stronę tak zwanej "ostrej laski". Kilka godzin temu w sieci odbyła się premiera najnowszego teledysku gwiazdy do piosenki "Pour It Up" z ostatniego krążka "Unapologetic".

W klipie piosenkarka ma na sobie biżuteryjną bieliznę, futro i blond perukę. Siedząc na tronie wykonuje szereg seksualnych gestów i rzuca dolarami. W tle natomiast pojawiają się tancerki na rurze. Mocno, ostro i inaczej niż u Britney Spears, ale czy lepiej? Zobacz: Seksowna Britney w nowym klipie

