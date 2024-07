Weronika Rosati jest jedną z tych gwiazd, które swojego szczęścia postanowiły spróbować poza granicami naszego kraju. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Każdy mały sukces Polków za granicą cieszy i jest szeroko komentowany w mediach. Tym razem to właśnie Weronika Rosati może świętować! Zobacz też: Czerń kontra pastele czyli stylowy pojedynek Weroniki Rosati i Agnieszki Kaczorowskiej! [FOTO]

Jak podał magazyn "Flesz" Rosati dostała rolę w drugim sezonie popularnego serialu "Detektyw", emitowanego przez HBO. Póki co wiem jedynie, że będzie to niewielka rólka, ale i tak jest to wielki sukces Weroniki, ponieważ aktorzy do tej produkcji wybierani są bardzo starannie. W drugim sezonie serialu „Detektyw” Colin Farrell gra detektywa Raya Velcoro, liczymy więc na wspólne sceny Colina i Weroniki!

My już nie możemy się doczekać! A wy?

