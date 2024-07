W życiu Weroniki Rosati zawsze działo się dużo. Praca na planie filmów, kampanie reklamowe, ciągłe podróże pomiędzy Polską a USA, gdzie ma mnóstwo obowiązków. Słowem, aktorka nie może się nudzić. Najwięcej jednak emocji wzbudza jej związek z Piotrem Adamczykiem. Ostatnio dość mocno plotkowało się o kryzysie pary. Przypomnijmy: Rosati rzuca Hollywood dla Adamczyka? Jest oficjalny komentarz

Życie aktorki jest wyjątkowo interesujące dla brukowców i fotoreporterów. Wśród swoich znajomych Weronika miała pewną osobę, popularną celebrytkę, która rozpowszechniała do prasy nieprawdziwe informacje na temat jej życia prywatnego. Rosati nie czuła się z tym najlepiej, ponieważ wiele osób jej wierzyło:

Mam kilku wieloletnich, sprawdzonych przyjaciół i wiem, że nigdy by nie sprzedali informacji na mój temat. Dotarły do mnie wiadomości, że niestety od pewnego czasu, jedna celebrytka podaje się za moją przyjaciółkę i sprzedaje nieprawdziwe informacje o mnie różnym mediom. Ludzie jej wierzyli, bo przecież jest z branży. W końcu przekazano nam, kto jest źródłem tych bzdur. Niefajnie... Ze strony tej osoby to była tylko chęć wypromowania się na bardziej znanych nazwiskach - mówi aktorka w "Party"