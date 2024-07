Anna Wendzikowska zdradziła, co łączy ją z Samuelem Palmerem! Od chwili, kiedy gwiazda TVN potwierdziła swoje rozstanie z ojcem swojej córeczki, Patrykiem Ignaczakiem, media rozpoczęły spekulacje na temat tego, z kim teraz związała się piękna prezenterka. Początkowo mówiło się, że Ania ma nowego faceta, ale ukrywa go przed mediami. Później atmosferę wokół Anny Wendzikowskiej podgrzały wspólne zdjęcia dziennikarki z Samuelem Palmerem, którego gwiazda odwiedziła będąc w Nowym Jorku. I chociaż Palmer zamieszcza w sieci mnóstwo zdjęć ze swoją partnerką, to tabloidy i tak podejrzewają, że coś łączy go z Anną Wendzikowską. W końcu mówiło się, że już kiedyś byli parą...

Jak na takie plotki reaguje sama Anna Wendzikowska? Gwiazda TVN w rozmowie z nami zdradziła, co ją łączy z Samuelem Palmerem! Posłuchajcie sami!

