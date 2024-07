Szykujemy się do wiosny 2014! A przecież najważniejsza jest skóra, której kondycja po zimie może być nadwyrężona. W związku z tym prezentujemy wam nową - marcową kolekcją marki MAC Cosmetics, której innowacyjność bardzo nas zainteresowała.

Kolekcja MAC Prep+Prime CC Colour Correct, bo o niej tu mowa to innowacyjna linia kolorowych, korygujących kremów i pudrów, które wzmocnią i poprawią koloryt twojej zmęczonej po zimie skóry. Prep+Prime CC Colour Correcting to baza o kremowej konsystencji z filtrem SPF 30. Dzięki swojej wielozadaniowej formule wyrówna i dopasuje kolor do każdej karnacji. W kolekcji znajdują się również pudry MAC Prep+Prime CC Colour Correct, które są transparentne, wygładzają delikatne zmarszczki oraz korygują niedoskonałości. Te dostępne są w postaci sypkiej oraz w kompakcie. Bezapelacyjnie kolekcja stanie się hitem!